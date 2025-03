Nuno Tavares, decisione ufficiale dal Portogallo: i dettagli

Il Portogallo ha comunicato ufficialmente che il difensore è Nuno Tavares non sarà disponibile per la partita contro la Danimarca, in programma per i quarti di finale della Nations League. L’Unità di Salute e Prestazioni della nazionale lusitana ha ritenuto che il giocatore non fosse idoneo a partecipare alla partita a causa di alcune limitazioni fisiche che non gli permettono di essere pienamente recuperato. Tavares, infatti, non riuscirà a rientrare in tempo utile per essere schierato nella sfida contro i danesi, a causa delle sue condizioni fisiche attuali.

Nuno torna a casa

Di conseguenza, il difensore non farà parte della selezione per la partita e tornerà al suo club, dove proseguirà il percorso di recupero in vista dei prossimi impegni. Il comunicato ufficiale del Portogallo ha sottolineato la decisione presa in accordo con il staff medico, che ha valutato attentamente la situazione fisica di Tavares prima di escluderlo dalla partita. La nazionale portoghese, quindi, dovrà fare a meno del difensore, ma continuerà a prepararsi per affrontare la Danimarca senza il suo contributo.

Il comunicato ufficiale