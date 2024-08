Cds | Oggi l'incontro a Formello con gli agenti di Dia: ecco cosa manca

Oggi è previsto l'incontro con gli agenti di Boulaye Dia a Formello per cercare di trovare un'intesa su stipendio e commissioni. L'accordo con Petrachi c'è già, è stato trovato tra giovedì e venerdì: prestito con obbligo di riscatto a 11 milioni di euro, con Diego Gonzalez, il giovane paraguayano della primavera biancoceleste, che si trasferirà a Salerno.

Trattare con i procuratori non è mai facile

Con i granata è tutto fatto quindi, resta da trovare l'accordo definitivo con gli agenti, considerati ossi durissimi. Mancano i dettagli, quelli decisivi per chiudere la trattativa che già venerdì da Formello non davano per fatta: il suo utilizzo nella gara di Coppa Italia di ieri sera contro lo Spezia, dove ha messo a referto una doppietta tra i fischi dell'Arechi, è un segnale da considerarsi sfavorevole.

Depositphotos

Le alternative

La Lazio a prescindere comprerà una punta. Fabiani, prima di affondare per Dia, aveva fatto un sondaggio approfondito per Ioannidis del Panathinaikos, ma la valutazione è troppo costosa. Il ds biancoceleste conta di chiudere già oggi questi piccoli dettagli per l'attaccante senegalese, e se così non fosse si cambierà obiettivo: Baroni aveva richiesto un esterno e resta viva la candidatura di Cherki del Lione. Enso Gonzalez, paraguayano del Wolverhampton, era il 2005 di cui parlava Lotito, ma si è rotto il ginocchio ai Giochi Olimpici di Parigi. Per quanto riguarda Laurientè la valutazione che il Sassuolo ne fa è eccessiva.

Tutto su Dia, nella speranza che oggi non nascano incomprensioni con gli agenti: la Lazio, in ogni caso, non si farà trovare impreparata e per la stagione 24/25 avrà a disposizione due punte oltre al Taty Castellanos.

Corriere dello Sport