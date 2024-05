La Sampdoria riabbraccia Eriksson al Ferraris, ecco quando

Sul proprio sito ufficiale la Sampdoria ha comunicato che in occasione della sfida contro la Reggiana, domenica 5 maggio alle ore 15.00, nel prepartita il Ferraris omaggerà Sven-Göran Eriksson, che è stato invitato nel capoluogo ligure per l'occasione. Si prospetta dunque un altro bagno di folla per l'allenatore svedese dopo quello riservato dal Liverpool ad Anfield e dal Goteborg.

La speranza di tutti i tifosi della Lazio rimane dunque quella di vedere l'allenatore della Lazio più forte di tutti i tempi in occasione del 50° anniversario del primo scudetto, che cadrà domenica 12 maggio in occasione di Lazio-Empoli, in cui i tifosi potranno riabbracciare le leggende di un'altra Lazio, quella del '74.

Depositphotos

Il comunicato della Sampdoria