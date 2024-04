La Repubblica | La rivincita di Luis Alberto “Il sogno Champions è vivo”

Come riportato da La Repubblica, è proprio Luis Alberto, dopo aver spaccato l'ambiente con le sue dichiarazioni, a regalare tre punti fondamentali per la classifica biancoceleste. La Lazio vince tre delle sue ultime quattro partite in campionato e la mano del nuovo tecnico comincia a scorgersi. Il pressing e la "riaggressione" sono il marchio di fabbrica di questa nuova Lazio, manca ancora però l'efficienza là davanti, troppo poche le occasioni create.

Ora la Juventus

Il sogno Champions anche grazie ai cinque posti disponibili è riaperto, intanto martedì ci sarà una gara fondamentale contro la Juventus. I biglietti venduti si aggirano sui 35mila di cui 10mila juventini, si spera che la vittoria contro il Genoa porti di nuovo entusiasmo e il dato aumenti. Martedì non ci sarà Lazzari uscito ieri per infortunio, mentre dovrebbero recuperare Guendouzi e Tudor.

Luis Alberto

Marassi gli porta bene, infatti proprio lì segnò il suo primo gol in maglia biancoceleste. Il suo futuro sarà a Doha, anche se non è da escludere l'opzione Siviglia. Molti dopo ieri sperano che Luis Alberto possa ripensarci e rimanere alla Lazio, con uno come lui mai dire mai.

Questione ritiro ad Auronzo di Cadore

Risolti tutti i problemi che si erano presentati. Auronzo sarà la casa estiva della Lazio per la 17° estate consecutiva.