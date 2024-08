Cardone a Radiosei: "Arthur un'ipotesi. Folorunsho? Vi spiego la situazione"

La Lazio è alla ricerca di un ultimo colpo a centrocampo per rinforzare un reparto che sembra deficitare di alcune caratteristiche. In questi giorni si è parlato molto di Folorunsho, ma i giorni passano e non si hanno novità in questo senso; anzi, sembra che il Napoli non accetti la formula proposta dalla Lazio, che prevederebbe un prestito con diritto. Alcaraz, altro nome vagliato, è in direzione Flamengo e manca solo l'ufficialità.

Nuovo nome per la cabina di regia: spunta Arthur

In queste ore è rimbalzata la notizia che vedrebbe il centrocampista della Juventus Arthur Melo gravitare in orbita Lazio: il brasiliano è il classico regista di qualità, caratteristiche che combaciano con le esigenze biancocelesti e chissà che non sia una pista che possa scaldarsi negli ultimissimi giorni di calciomercato. Intanto nel merito si è espresso Giulio Cardone, giornalista di Repubblica, che ai microfoni di Radiosei ha spiegato le situazioni legate ad Arthur e a Folorunsho. Di seguito le sue parole:

Depositphotos

“Arthur un'ipotesi. Folorunsho: c'è distanza sulla formula”