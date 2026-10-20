Lazio, Fabiani avverte: sabato «forse la più complicata»

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, commenta il successo contro la Juventus e il buon avvio di campionato della squadra biancoceleste. La vittoria a Torino rappresenta una soddisfazione importante, ma il dirigente invita tutti a mantenere i piedi per terra. Il messaggio è chiaro: vietato lasciarsi trascinare dall'entusiasmo.

Secondo quanto riportato da Lazio Style, Fabiani ha riconosciuto i meriti della squadra, sottolineando però come il cammino sia ancora lungo e ricco di difficoltà. «La strada è molto lunga», ha spiegato, prima di pronunciare una frase significativa: «Quello che hai fatto ieri non conta, ma conta quello che farai domani».

L'attenzione è già rivolta alla partita di sabato, che secondo il direttore sportivo potrebbe rivelarsi particolarmente insidiosa. Un appuntamento che Fabiani considera addirittura «forse la più complicata tra tutte quelle che abbiamo affrontato».

Lazio, Fabiani avverte dopo la Juventus: «La strada è molto lunga»

Il dirigente biancoceleste ha evidenziato come l'inizio del campionato sia stato positivo, pur ribadendo che i risultati ottenuti finora non possono rappresentare un punto d'arrivo.

«C'è stato un avvio di campionato buono, importante se vogliamo», ha dichiarato Fabiani. La soddisfazione è condivisa da tutto l'ambiente: giocatori, allenatore e società possono godersi questo momento, senza però perdere di vista le difficoltà che arriveranno.

Proprio per questo, il direttore sportivo ha invitato tutti alla moderazione, richiamando l'attenzione sui prossimi impegni. La sfida di sabato, a suo giudizio, nasconde difficoltà superiori a quelle che ci si potrebbe aspettare.

«Sembrerà strano, sembrerà un paradosso», ha sottolineato, ribadendo che non sarà affatto semplice.

Nel corso dell'intervista è stato affrontato anche il tema della mentalità vincente, prendendo spunto dal pensiero di Gennaro Gattuso, ricordato dal conduttore Cesarini per la sua abitudine a concentrarsi subito sull'impegno successivo, senza soffermarsi troppo sulle vittorie.

Fabiani ha espresso parole di grande apprezzamento nei confronti dell'allenatore, evidenziandone soprattutto l'equilibrio nella gestione dei risultati.

«Da una sconfitta devi trarne degli spunti positivi, così come da una vittoria devi trarne degli spunti negativi», ha spiegato.

Un concetto che, secondo il dirigente laziale, Gattuso interpreta con «massimo equilibrio e massima serenità», affrontando vittorie e sconfitte con lo stesso atteggiamento.

Fabiani lo ha quindi descritto come un tecnico esperto, capace di dimostrare qualità importanti anche in panchina dopo una carriera da grande calciatore, definendolo «un allenatore di grandissime capacità, soprattutto morali».