COPPA ITALIA | Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali

A pochi minuti dal fischio d'inizio del match tra Juventus e Lazio, valido per la semifinale d'andata di Coppa Italia, le due Società hanno reso note le formazioni ufficiali pronte a scendere in campo per sfidarsi.

Tudor con i giocatori della Lazio durante il riscaldamento

Juventus-Lazio: le formazioni ufficiali

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric Romagnoli Gila; Marusic Guendouzi Vecino Zaccagni; Felipe Anderson Luis Alberto; Immobile

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.