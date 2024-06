Dionisi, attore ed ex degli Irriducibili: "Situazione veramente triste. Le altre squadre fanno qualcosa, noi no"

L'umore dei tifosi della Lazio non è dei migliori. Dopo le dimissioni di Sarri a marzo e quelle del suo successore Tudor meno di una settimana fa, la società ha scelto Marco Baroni come allenatore della prossima stagione.

Il malumore dei tifosi

Baroni è reduce da una salvezza quasi miracolosa con il Verona, ma il suo curriculum da allenatore non convince i tifosi, che venerdì si riuniranno in una protesta contro la società. La nomina di Baroni, non ancora ufficiale, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso dopo una stagione a dir poco complicata. Anche le recenti dichiarazioni del presidente non sono andate giù ai sostenitori biancocelesti e in merito si è espresso anche Adamo Dionisi, ex esponente degli Irriducibili e attore, che è intervenuto in trasmissione a Radio Olympia.

Le parole di Adamo Dionisi

Di seguito le parole di Dionisi.