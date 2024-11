Lotito: “Amsterdam? Quello che è stato fatto è una vergogna. Il governo…”

La notizia uscita in settimana sul divieto di trasferta ad Amsterdam per i tifosi della Lazio, ha lasciato tutti quanti stupiti. In giornata è uscita anche una nota ufficiale della società sulla decisione presa dal sindaco della città olandese. Ai microfoni di Controcalcio.com, il presidente Claudio Lotito ha lasciato delle dichiarazioni a riguardo.

Questi non hanno proprio capito con chi stanno parlando, hanno offeso una società che fa tanto contro il razzismo e un’intera tifoseria, si sono messi un un angolo, e non ne escono… Non si rendono conto di quello che hanno fatto, il danno che è stato fatto alla Lazio e soprattutto alla gente che ha già comprato i biglietti, non solo per lo stadio, ma anche per l’aereo e gli alberghi. Ma come si permettono di trattare così le persone? Non si può, infatti li ho intimati loro ma anche l’Uefa che si deve attivare per fare in modo che si mettano nelle condizioni di ridare i soldi a tutti i tifosi. Tutti, nessuno escluso. Mi sono attivato con tutti, ma è anche vero che il ministro degli Esteri si è subito interessato e sta cercando di capire come poter intervenire in qualche modo. Il Governo non resterà a guardare, si sta parlando di cittadini italiani a cui è stato fatto un sopruso e una cosa che non si può fare. Ma poi noi che sul razzismo siamo in prima, primissima linea, non scherziamo, quello che è stato fatto è una vergogna.