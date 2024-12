Il primato di Lazio e Inter sulla distribuzione dei gol: il dato

La forza del gruppo

Uno degli aspetti fondamentali della Lazio di Baroni è proprio la forza del gruppo: il tecnico toscano riesce ad ottenere i stessi risultati nonostante i diversi cambi tra una partita e l'altra. In Europa League i biancocelesti comandano la classifica con 15 punti, in Coppa Italia è stato battuto il Napoli per 3-1 e in campionato la situazione di classifica è più che positiva. C'è un dato molto interessante che vede coinvolte Lazio ed Inter sulla distribuzione dei gol in Serie A.

Lazio e Inter, il dato sui gol segnati in Serie A

Le due squadre comandano una classifica particolare: sono quelle ad aver più giocatori andati a segno in questa Serie A, ben 13 i marcatori diversi. Subito dopo troviamo Fiorentina e Milan con 11. Il reparto offensivo dei biancocelesti ha dato sin qui ottimi risultati, a dimostrazione del coinvolgimento dell'intera rosa da parte di Marco Baroni.