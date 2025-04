La moviola del derby: Sozza coerente ma qualche dubbio sui cartellini

E' terminata la sfida capitale tra Lazio e Roma. I biancocelesti gestiscono il match per la maggior parte della durata della partita. Vantaggio arrivato grazie a Romagnoli con un colpo di testa, risponde Soulè con un tiro da fuori chirurgico che oltrepassa la linea di pochi centimetri dopo aver toccato la traversa. I giallorossi approfittano di un calo fisico da parte della Lazio. Gli uomini di Baroni tornano a spingere e sfiorano il gol in un paio di occasioni con Dia e Noslin, niente da fare però, finisce 1-1 il derby romano.

Gran da fare per il fischietto milanese Simone Sozza, che come in ogni derby, ha dovuto gestire gli animi caldi dei protagonisti in campo. Protagonisti i cartellini e qualche dubbio che ci sta. Dopo 5 minuti Paredes a palla lontana colpisce il volto di Zaccagni, episodi simili sono stati puniti anche con il cartellino rosso senza destare alcuno scandalo. Lo stesso accade con Saelemaekers che rischia colpendo da terra con un pugno sulla gamba Gigot, poteva esser richiamato il Var per condotta violenta.

