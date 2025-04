Bodø/Glimt-Lazio, le formazioni ufficiali: la scelta sul portiere

Archiviato il passaggio del turno contro il Viktoria Plzen nel doppio incontro valido per gli ottavi di finale di Europa League, la Lazio di mister Baroni è pronta a scendere in campo nuovamente per i quarti di finale della competizione europea.

Seppur qualche tentennamento sul giocare la partita questo pomeriggio, a causa della bufera di neve che aveva coinvolto la cittadina norvegese, il match è confermato: per la gara d'andata i biancocelesti sono volati nella città di Bodo per affrontare alle 18:45 all'Aspmyra Stadion il Bodø/Glimt, mentre in ritorno è in programma giovedì 17 aprile alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma.

Nel frattempo a pochi istanti dal fischio d'inizio mister Baroni ha diramato i suoi undici titolari: in porta Mandas favorito su Provedel, in difesa confermato Marusic sulla fascia destra con Gila che farà parte della coppia di centrali insieme a Romagnoli, infine, Hysaj partirà dal primo minuto sulla fascia sinistra. A centrocampo scelte obbligate data la squalifica di Rovella: Guendouzi e Vecino. In attacco Baroni conferma Isaksen a destra, con Zaccagni a sinistra, mentre sulla trequarti sarà titolare Pedro, con Dia davanti come riferimento centrale.

Di seguito le formazioni ufficiali di Baroni e Knutsen, in vista del match tra Bodø/Glimt e Lazio in programma alle ore 18:45.

La formazione titolare di Baroni

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. Allenatore: Baroni.

Le scelte ufficiali di Knutsen

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Brortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge. Allenatore: Knutsen.