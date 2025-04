Pancaro: "Per gli uomini di Baroni non sarà facile affrontare il Bodo"

I quarti di finale di UEFA Europa League stanno per cominciare ed oggi si disputeranno i match validi per il girone d'andata, infatti, alle ore 18:45 le aquile scenderanno in campo in Norvegia per affrontare il Bodoe/Glimt, mentre alle 21:00 sono in programma gli incontri Lyon-Manchester United, Rangers-Atheltic Bilbao e Tottenham-Eintracht Francoforte. Le 8 squadre rimaste, che fino ad ora hanno sempre dimostrato la loro forza, dovranno lottare duramente per tentare di sconfiggere l'avversario ed accedere alle semifinali. Riguardo Bodoe/Glimt-Lazio si è espresso Giuseppe Pancaro, ex difensore delle aquile, durante un'intervista a Il Cuoio. L'ex terzino, che ha indossato la maglia bianco celeste dal 1997 al 2003, totalizzando 152 presenze e mandando in rete 5 palloni, nel corso dell'intervista ha anche ricordato i tre quarti di finale giocati consecutivamente, contro Auxerre, Panionios e Valencia tra il 1998 e il 2000.

Giuseppe Pancaro a Il Cuoio

Sulla sfida contro il Valencia durante i suoi anni alla Lazio

In Europa avevamo accumulato esperienza, ma non avevamo mai giocato una gara così importante in Champions League. Loro erano più abituati a gestire certi momenti di certe partite. A Valencia abbiamo pagato quello. E in modo troppo evidente

Riguardo il match Bodoe/Glimt-Lazio