Bodø/Glimt-Lazio, i convocati di Baroni: out Rovella e Tavares

Archiviata la vittoria in trasferta a Bergamo contro l'Atalanta, vinta per 1-0 grazie alla rete di Isaksen, la Lazio torna in campo per i quarti di finale di l'Europa League per il doppio incontro contro il Bodø/Glimt.

Il tecnico biancoceleste dovrà fare a meno dello squalificato Rovella, ancora out per l'espulsione rimediata nella sfida d'andata contro il Viktoria Plzen, e di Tavares, ai box per l'infortunio procuratosi nel corso del match contro la Dea.

Di seguito la lista dei calciatori biancocelesti convocati da mister Baroni per la sfida della 18:45 all'Aspmyra Stadion contro il Bodø/Glimt.

I convocati della Lazio

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Romagnoli;

Centrocampisti: Guendouzi, Vecino, Dele-Bashiru;

Attaccanti: Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Tchaouna, Zaccagni.

Le probabili formazioni di Bologna-Lazio

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni.

Bodø/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Brortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge. Allenatore: Knutsen.