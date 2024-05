Mourinho, l'ex tecnico della Roma pronto a firmare per una nuova squadra. ecco quale

Dopo aver lasciato la Roma, Mourinho è in cerca di una nuova sfida professionale. Gianluca Di Marzio ha rivelato che il tecnico portoghese ha scelto la Turchia per il suo prossimo incarico. Le voci del suo nuovo ruolo erano circolate già da qualche tempo e ora sembrano confermate. Si sta solo attendendo l'annuncio ufficiale, previsto per oggi. Mourinho sarà alla guida del Fenerbahce e ha firmato un contratto biennale.