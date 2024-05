Caicedo non dimentica la Lazio e la Capitale: "Mi manchi" - FOTO

Felipe Caicedo porta sempre nel cuore la Lazio e non smette mai di pensarci. L'attaccante, trasferitosi in Arabia dopo un breve periodo meno felice con l'Inter, continua a mostrare il suo affetto per la squadra, i tifosi e gli ex compagni di squadra. Un recente post su X ne è prova evidente. Durante un allenamento in palestra, è apparsa sullo schermo di una macchina la foto di Castel Sant'Angelo, scatenando in lui una forte nostalgia per Roma e, in particolare, per la sua amata squadra. Ha espresso i suoi sentimenti con il messaggio:

"Bellissima città mi manchi SSLAZIO".

Di seguito il post: