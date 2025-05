Lazio-Juventus: emergenza in difesa, ecco le possibili soluzioni

È in arrivo una nuova sfida per le aquile, infatti, sabato 10 maggio alle ore 18:00 lo stadio Olimpico ospiterà l'incontro diretto Lazio-Juventus. Con entrambi i club in 4a posizione con 63 punti, insieme alla Roma, sia i biancocelesti che i bianconeri dovranno lottare con tutte le loro forze per tentare di vincere l'incontro e conquistare i 3 punti, necessari per continuare a sognare l'accesso in Champions League, soprattutto dato che dopo il match di sabato ci saranno soltanto due altre occasioni per tentare di scalare la classifica. La Lazio tenterà in ogni modo di portarsi a casa la vittoria, tuttavia, il tecnico Marco Baroni dovrà fare i conti con un'emergenza sulle fasce.

Lazio-Juventus: emergenza sulle fasce

Emergenza di terzini biancocelesti per la sfida contro la Juventus, infatti, con l'infortunio di Tavares e Lazzari e con la squalifica di Elseid Hisaj, ricevuta dal direttore di gara Colombo durante l'incontro con l'Empoli, restavano soltanto Adam Marusic e Luca Pellegrini, tuttavia, il montenegrino ha riscontrato una contusione all'anca e potrebbe rischiare di saltare la partita, perciò per il momento l'unico disponibile è il numero 23. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la soluzione a destra potrebbe essere il centrale Mario Gila o il nuovo arrivato Provstgaard, entrambi provati sulla fascia quasi al termine di Empoli-Lazio.

La situazione delle Big in classifica

Le aquile e i bianconeri dovranno dare il tutto per tutto nell'incontro del 10 maggio, soprattutto dato che il Campionato sta per terminare e le due squadre si trovano al 4° posto in classifica insieme alla Roma, tutte e tre a quota 63. Le prime tre posizioni sembrano già essere certe, infatti, Napoli e Inter lottano ancora per lo scudetto, mentre l'Atalanta non ha nessuna intenzione di abbandonare il terzo posto, perciò soltanto un'altra squadra potrà accedere in Champions League.