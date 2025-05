Lazio-Juventus, Fabiani: "Il quarto posto loro devono conquistarlo, noi lo vogliamo prendere"

Dopo la vittoria al Castellani contro l'Empoli, merito della rete di Boulaye Dia prima dello scoccare del minuto 1', la lotta della Lazio per l'accesso in Champions continua, infatti, sabato 10 maggio alle ore 18:00 le aquile affronteranno la Juventus, guidata dal loro ex mister Igor Tudor, allo stadio Olimpico. Riguardo l'importante e difficile incontro si è espresso il Direttore sportivo Angelo Fabiani a La Stampa.

Angelo Fabiani a La Stampa

Sulla squadra che ha più da perdere tra Lazio e Juventus

Noi e loro, non vedo differenze. Noi siamo arrivati fino a qui grazie alla forza delle idee e, le idee, danno sostanza e forma a tutto.

Sulla corsa per il quarto posto

Il quarto posto è una corsa a più facce: se loro devono conquistarlo, noi lo vogliamo prendere.

Sul gioco della Lazio

La Lazio è senso di appartenenza: lo hanno capito i nostri tifosi, lo ha percepito chi ama il calcio. I risultati contano, e non poco, ma conta anche come lavori per arrivarci: noi, in questa stagione, abbiamo creato curiosità negli occhi di chi ci guarda.

Sul periodo con Tudor alla guida

Tudor in corsa fa la differenza: il suo impatto fu più che positivo con la squadra e l'ambiente. Si è detto e scritto tanto, troppo: ho letto di screzi tra l'allenatore e la società, niente di vero. Fu Igor a decidere di andare via e, noi, di continuare sulla nostra strada che prevede un orizzonte temporale di tre anni per dare un senso al nuovo progetto.

Sui contrasti tra Tudor e Guendouzi dai tempi dell'Olympique Marsiglia

Non mi risulta. E, comunque, prima di scegliere il dopo Sarri ci siamo confrontati, ad ogni livello.



Sulla rosa biancoceleste

Mi faccia fare un avviso ai naviganti. Chi vuole i nostri ragazzi sappia che non ci sono margini: non li cederemo a potenziali concorrenti in campionato, non rafforzeremo gli altri club italiani.

Se Rovella, Isaksen, Guendouzi, Zaccagni, Gigot andranno via dalla Lazio

Al 99, 99 per cento no. E, tra l'altro, non si vogliono muovere loro. Torniamo al senso di appartenenza…



Se Pedro giocherà ancora delle stagioni alla Lazio

Una o due, dipende da lui. Pedro conosce bene il nostro pensiero che va oltre: quando deciderà di smettere, le porte per un ruolo in società sono aperte. Non si perde un patrimonio e un esempio come lui.



Se la Lazio può essere un esempio

Niente contro i fondi o le altre proprietà, ma se chiediamo ai tifosi chi sono, in pochi sanno rispondere. La nostra storia è diversa, gli obiettivi ben chiari.

Sul Campionato della Juventus



Le sorprese nel calcio non mancano mai: per me, ad esempio, il Milan è la squadra più forte nei singoli eppure è là dietro. Comunque non si parla mai delle sorti altrui.



Sui suoi tanti anni nel mondo del calcio



Mi faccia raccontare una cosa: ad Empoli un dirigente fa un commento con un mio collaboratore seduto dietro. “Fabiani comanda il calcio da una vita…”, io non comandavo nemmeno a casa mia. Sono uno che si affida alle idee».

Su chi vince tra Lazio e Juventus