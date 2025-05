Christos Mandas: da alternativa a certezza della squadra biancoceleste

Forti applausi a Christos Mandas, il portiere biancoceleste è passato da essere alternativa a titolare, senza mai smettere di dimostrare il suo talento e di cercare in ogni modo di proteggere la porta della propria squadra. Le sue prestazioni tra aprile e maggio, inoltre, sono state fondamentali per mantenere vivo il sogno di accedere in Champions League, infatti, oltre ai 3 clean sheet nelle vittorie contro la Dea, Genoa e in Empoli-Lazio, si contano 2 pareggi e nessuna sconfitta.

Mandas: da alternativa a titolare

Come riportato dall'edizione odierna de Il Tempo, mentre in Europa League Mandas è sempre stato schierato, ad eccezione dell'incontro con Dynamo Kyiv e dell'andata e del ritorno degli ottavi di finale contro il Viktoria Plzen, in Campionato il debutto dell'ex Ofi Creta risale al derby di gennaio 2024 quando, a causa di un'infortunio di Ivan Provedel, il numero 35 poté finalmente andare a proteggere la porta biancoceleste. Prestazioni spettacolari quelle nei derby, infatti, sia nella stagione 23/24 che in quella attuale si contano due pareggi ed una vittoria, ma non solo, in 14 presenze in Serie A con la Lazio il bilancio è di 9 vittorie, 4 pareggi e soltanto una sconfitta, numeri tra i quali vanno considerati 8 clean sheet.

La stagione di Mandas in Europa

Ottime le prestazioni di Christos Mandas in Europa League, infatti, senza considerare i quarti di finale contro il Bodoe/Glimt, il bilancio è di 6 vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta. Per quanto riguarda la differenza reti, invece, considerando sia la prima fase che i quarti di finale, si contano 14 gol segnati e soltanto 8 subiti, ma non solo, sono stati totalizzati anche 2 clean sheet, il primo contro il Twente e l'altro in Lazio-Ludogorets.