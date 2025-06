Sarri ha richiesto un attaccante della Juventus: la situazione

Il calciomercato della Lazio non è ancora entrato nel vivo ma non mancano mai i nomi accostati. Sarà prima importante capire chi farà parte del progetto Maurizio Sarri, sono diversi i calciatori che rischiano il posto in squadra.

La richiesta di Sarri a Fabiani

Nell’incontro tra i due avvenuto in settimana, si sono trattati diversi temi tra cui quello del mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella lista di Sarri ci sarebbe anche Nico Gonzalez della Juventus.

Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images via OneFootball

Le richieste della Juventus

Il classe 98’ è in uscita dalla Juventus ma l’operazione resta difficile per costi (valutazione di 30 milioni di euro) e anche a causa dell’indice di liquidità che blocca la Lazio. Come si legge dal quotidiano però, la Juventus potrebbe aprire per il prestito: in quel caso i discorsi sul pagamento verrebbero rinviati. In questo momento la pista è difficilmente praticabile ma il nome non viene cancellato dalla lista.