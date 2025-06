Mondiale per Club: le gare in programma oggi 20 giugno

Il Mondiale per Club sta avendo le luci della ribalta in questo periodo a cavallo fra la fine della stagione appena trascorsa e l'inizio del calciomercato ufficiale. I gironi sono entrati nel vivo e già a partire dalle prossime gare ci saranno i primi verdetti in vista della fase ad eliminazione diretta.

Le partite in programma in serata

Nella nottata fra 19 e 20 giugno sono andate in scena Seattle-Atletico Madrid e PSG-Botafogo: i Colchoneros hanno regolato gli statunitensi per 1-3, mentre clamorosamente la squadra di Luis Enrique si è arresa alla compagine brasiliana che ha vinto per 0-1. Il programma delle partite serali si aprirà alle 18.00 con Benfica-Auckland City valida per il Gruppo C, i portoghesi sono fermi a 1 punto mentre l'Auckland è reduce dal 10-0 subito contro il Bayern Monaco. Alle 20.00 sarà il turno di Flamengo-Chelsea, sfida per la vetta del Gruppo D dopo che entrambe le squadre hanno vinto la prima partita per 2-0.

Le partite nella notte

Bayern Monaco, Muller, Kane - Via onefootball (Photo by Dylan Buell/Getty Images)

Nella notte fra il 20 e il 21 giugno, invece, ci saranno le altre gare valide per il Gruppo C ed il Gruppo D. A mezzanotte toccherà a Los Angeles-Es Tunis che si trovano nel gruppo di Chelsea e Flamengo, mentre alle 03.00 c'è la partita più importante in programma e quella che può regalare più spettacolo fra Bayern Monaco e Boca Juniors. I bavaresi hanno vinto la prima per 10-0 contro l'Auckland mentre gli argentini hanno pareggiato 2-2 contro il Benfica.