Il Messaggero | Lazio, sale il numero di abbonati: ecco la proiezione

Domani ultima amichevole ad Auronzo (dove per la prima volta non verrà presentata la terza maglia né ufficialmente la squadra in assenza di Lotito) contro la Triestina alle 18 (15 euro, il costo del biglietto).

Lazio, il numero di abbonati

Altra impennata per gli abbonamenti (raggiunta quota 16400, dopo la prelazione chiusa a 12.200) al primo dei due giorni utili (l'altro è oggi) per i "vecchi abbonati" che ancora non hanno rinnovato e che potranno sottoscrivere l'abbonamento sui posti rimasti liberi dalla prelazione, poi scatterà la vendita libera dal 22 luglio al tramonto del 10 agosto.

Dal 22 luglio vendita libera

I numeri aumentano, la proiezione è di circa 22/23mila, in pratica lo stesso dato della stagione precedente al secondo posto. Poteva andare peggio, alla luce del clima di contestazione e di scetticismo che si respira da Roma sino alle Tre Cime di Lavaredo.

Il Messaggero