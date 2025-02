Serie A, crisi Monza: gol e spattacolo tra Udinese e Venezia

Verona in ripresa, Monza sempre più in crisi

Il Verona compie un passo fondamentale verso la salvezza, mentre il Monza continua a sprofondare in una crisi senza fine. All'U-Power Stadium, la squadra di Zanetti conquista tre punti preziosissimi grazie allo 0-1 firmato da un'autorete di Lekovic dopo soli 13 minuti. La partita è stata equilibrata, ma gli scaligeri hanno gestito meglio il campo e sfiorato il raddoppio in almeno due occasioni con Niasse e Mosquera. Tra i biancorossi, il più pericoloso è stato Dani Mota, mentre Castrovilli si è distinto con una buona prestazione, in particolare con un cross non sfruttato da Pedro Pereira. Con questa vittoria, il Verona sale a 23 punti, mentre il Monza, prossimo avversario della squadra di Baroni, resta ultimo con 13 punti.

Gol e spettacolo tra Udinese e Venezia

L’altro match delle 15:00 ha regalato emozioni e gol, con l'Udinese che ha avuto la meglio sul Venezia per 3-2. I friulani hanno approfittato di due errori di Joronen, entrato dopo l'infortunio di Stankovic, e colpito con Lucca e Lovric. Nella ripresa, la squadra di Di Francesco ha reagito accorciando con Nicolussi Caviglia e pareggiando con Gytkjaer, ma a cinque minuti dalla fine Bravo ha segnato il gol decisivo per l'Udinese. Con questa vittoria, i friulani salgono a 29 punti, mentre il Venezia rimane penultimo con 16.