FORMELLO - Ancora out Patric, Hysaj torna a disposizione

Sono scattate quest'oggi, in quel di Formello, le prove tattiche in vista dell'ultimo match che chiuderà il campionato 23/24 domenica sera contro il Sassuolo di Ballardini.

Lazio-Sassuolo

Gli emiliani sono aritmicamente retrocessi in Serie B la settimana scorsa in virtù della sconfitta maturata tra le mura di casa contro il Cagliari, che a sua volta ha potuto festeggiare la permanenza nel massimo campionato italiano. Ai ragazzi di Igor Tudor invece, basterà un solo punto domenica per blindare un posto in Europa League (la Fiorentina matematicamente è ancora in corsa per il settimo posto).

Il report

È rimasto ancora a riposto Patric, già assente nell'allenamento di ieri. Per il difensore spagnolo si dovrebbe trattare di semplice gestione delle energie, anche se spetterà al tecnico la decisione finale sulla sua convocazione. È tornato ad allenarsi in gruppo Hysaj, out anche lui nella giornata di ieri. Sepe (infortunio) e Andrè Anderson gli altri assenti.