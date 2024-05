Giordano: "Sarri? Non mi sono piaciute alcune cose che ha detto. Su Kamada e Guendouzi..."

Intervenuto sulle frequenze di Radiosei, l'ex bomber biancoceleste Bruno Giordano ha voluto commentare le parole rilasciate ieri in una lunga intervista da Maurizio Sarri. Giordano si è poi soffermato sulla stagione di alcuni singoli come Kamada e Guendouzi, al loro primo anno con la Lazio. Questo il suo intervento:

Sarri ha raccontato la difficoltà che ha avuto nell’incidere sulla testa dei giocatori in questa stagione. Non è nuovo a questo, lo stesso è successo alla Juventus qualche anno fa. Inoltre, non mi è piaciuta la ‘pretesa’ dei 3 anni per un nuovo progetto tecnico. Gli altri allenatori non parlano così. Mi è piaciuta la parentesi dedicata alla coppia Thiago Motta-Giuntoli.