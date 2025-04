Lazio-Torino, presente all'Olimpico il wrestler Sheamus

Iniziata da pochi minuti la partita tra Lazio e Torino con una novità inaspettata che stupirà sicuramente gli appassionati di Wrestling. Sugli spalti infatti è spuntato il noto volto di Stephen Farrelly o meglio conosciuto nel mondo del Wrestling come Sheamus.

Il wrestler sta assistendo in questi minuti alla partita che si sta giocando allo stadio Olimpico di Roma.

Chi è il personaggio del Wrestling

Sheamus ha 47 anni, di nazionalità irlandese, ha iniziato le sue fortune nel mondo del Wrestling nel 2002 e la sua lunga carriera lo vede attivo ancora adesso come una vera e propria icona della lotta spettacolare che offrono i wrestler.

Sheamus e il mondo del calcio

In varie interviste Sheamus ha dichiarato la sua seconda grande passione dopo il wrestling, ovvero il calcio. Nel tempo ha esternato il suo amore per un club inglese, il Liverpool. Inoltre, il noto personaggio, ha toccato anche l'argomento relativo al calcio italiano parlando della sua passione per una squadra di Genova, ovvero i blucerchiati della Sampdoria.

Il post di Sheamus con la maglia della Lazio