GdS | Stasera l’Europa League: contro il Ludogorets in palio la qualificazione e un primato storico per la Lazio

Stasera la Lazio di Baroni affronterà la quinta partita in Europa League contro i bulgari del Ludogorets, a partire dalle ore 18.45 nell’emozionante scenario dello stadio Olimpico di Roma. Dopo quattro partite vinte (contro Dynamo Kiev, Nizza, Twente e Porto), la Lazio proverà la quinta vittoria per tenersi legata al primo posto della classifica europea a 36 squadre.

Lazio: stasera qualificazione?

Come riporta La Gazzetta dello Sport, stasera la Lazio ha occasione di continuare a fare ciò che negli ultimi mesi ha incantato tifosi e avversari: un bel gioco che valorizza tutti e una grande prestazione. Il bottino di vittorie raccolto finora da biancocelesti ha significato per la formazione romana 12 punti ma, la partita di questa sera potrebbe essere decisiva per terminare tra le prime otto la fase eliminatoria di Europa League. Con altri tre punti, la Lazio potrebbe ritenersi certa di passare la fase e finire fra squadre che si qualificheranno direttamente agli ottavi senza dover passare dai play-off (e, quindi, evitare un altro paio di partite in una stagione già fin troppo piena di impegni).

