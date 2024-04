Daniele Massimo Regard, assessore alla Memoria della comunità ebraica romana, è intervenuto nel programma "Gli Inascoltabili", trasmesso su Radio Roma Sound FM90, per dare un commento riguardo la vicenda degli adesivi antisemiti trovati in alcuni quartieri di Roma nella giornata di ieri. Gli adesivi raffigurano Mussolini e Hitler indossanti maglie della Roma, accanto a Mr. Enrich, il simbolo dei tifosi della Lazio, con sfondo il campo di concentramento di Auschwitz.

Per noi quello che è accaduto è chiaramente molto grave perché si ripropone. Negli ultimi mesi, con i casi di antisemitismo che sono tornati a farsi sentire, la vicinanza delle istituzioni e delle forze di polizia non è mai mancata. Sicuramente l'opinione pubblica, al momento, non mi pare sia dalla nostra parte per vari motivi e questo è un problema che si ripresenta, spesso passa un po’ troppo sotto silenzio e questa diventa una grande provocazione e questo lo diciamo alle società, oggi abbiamo “paura” che i nostri ragazzi sentano quei cori e quei problemi con i quali un ragazzo non ci si dovrebbe confrontare soprattutto un ragazzo ebreo in questo caso. Questo è pericoloso, le società e le istituzioni del calcio sicuramente devono essere parte attiva per trovare una soluzione. Il problema più grande è l'emulazione perché i più giovani rischiano di avere esempi come questi e questo rappresenta un grande problema perché i giovani devono avere esempi positivi.

Noi come comunità, spesso insieme alle istituzioni, organizziamo i viaggi della memoria che sono sicuramente utili a mettere i giovani di fronte ai fatti. Quando si fa un viaggio di solito si torna a casa con dei bei ricordi, con i viaggi della memoria invece li mettiamo davanti all’orrore, ma è necessario proprio perché se non si comprende a fondo quello che è successo in passato poi ci si ritrova in situazioni come questa degli adesivi, dove poi tutto passa sotto silenzio