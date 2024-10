Jacobelli: “Complimenti alla gestione Lotito. La Lazio è una realtà…”

La Lazio torna in campo domani e andrà a far visita al Como: i biancocelesti dovranno fare a meno di Zaccagni e Rovella, due assenze importanti. L’inizio di stagione è stato positivo sia in campionato che in Europa League, adesso Baroni dovrà esser bravo a proseguire su questa scia positiva. Dopo il Como la Lazio affronterà il Cagliari e il Monza in campionato, in Europa League invece farà visita il Porto. Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Xavier Jacobelli si è complimentato con Lotito per la gestione societaria e ha parlato di questo avvio convincente della Lazio di Baroni. Queste le sue dichiarazioni

Le parole di Jacobelli sull’inizio di stagione della Lazio

Baroni sta raccogliendo il frutto del suo lavoro. La capacità di motivare tutti i giocatori a sua disposizione è dimostrata dal rendimento in Europa League dove cambia 7-8 elementi ogni partita. La Lazio è una realtà molto interessante di questa fase del campionato. La vocazione di un calcio offensivo è alla base di questo avvio brillante. A queste vanno aggiunte individualità importanti, Castellanos e Dia stanno facendo benissimo, per non dire di Tavares che è la vera rivelazione di questo inizio di campionato.

Nella pagina successiva i complimenti di Xavier Jacobelli alla gestione societaria del presidente Claudio Lotito