Bologna, la lista dei convocati di Thiago Motta per la sfida contro la Lazio all'Olimpico

Archiviati i tre giorni di coppe europee, che hanno visto vincere Lazio e Milan, rispettivamente contro il Bayern Monaco nell’andata degli Ottavi di Finale di Champions League e Rennes nei Play-Off di Europa League, con la Roma che ha pareggiato in casa del Feyenoord, è tempo di tornare a giocare in campionato.

Il 25esimo turno di Serie A si è aperto ieri, con i successi di Torino e Inter, che hanno battuto il Lecce per due a zero e la Salernitana per quattro a zero. Quest’oggi sono in programma tre gare: Napoli-Genoa alle quindici, Hellas Verona-Juventus alle diciotto e Atalanta-Sassuolo alle venti e quarantacinque. Domani invece, sarà il turno della Lazio. I biancoceleste, alle dodici e trenta, apriranno la domenica di campionato, con la sfida interna contro il Bologna. Allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena un vero e proprio scontro diretto per un posto in Europa. Entrambe le squadre, biancocelesti e rossoblù, arrivano da una vittoria: la squadra di Maurizio Sarri ha conquistato i tre punti nell’ultimo turno di campionato vincendo per tre a uno in casa del Cagliari, mentre quella di Thiago Motta ha vinto contro la Fiorentina per due a zero il recupero della 21esima giornata di Serie A. Lazio e Bologna si trovano in classifica rispettivamente al quarto e settimo posto, con cinque punti di differenza, ma con i biancocelesti che hanno da giocare una gara in più, il recupero di settimana prossima contro il Torino.

In vista della gara di domani tra Lazio e Bologna, l’allenatore rossoblù Thiago Motta, ha diramato la lista dei ventiquattro calciatori convocati per la trasferta all’Olimpico contro i biancocdlesti:

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Ilic, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Moro, Urbanski.

Attaccanti: Karlsson, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Salemaekers, Zirkzee.