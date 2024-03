Lazio-Udinese, il bilancio di Immobile con i bianconeri

Questa sera alle 20:45 Lazio e Udinese si affrontano allo Stadio Olimpico per chiudere la 28esima giornata di Serie A. Dopo l'eliminazione subita in Champions League per mano del Bayern Monaco, la Lazio ha undici partite a disposizione per cercare di risalire la china in un campionato che al momento l'ha vista tutt'altro che protagonista. Sarà una gara importante anche per l'Udinese, al momento pienamente coinvolta nella lotta per non retrocedere, ma i biancocelesti avranno l'opportunità di recuperare punti nella corsa all'Europa in una giornata in cui nessuna tra Bologna, Roma, Atalanta, Napoli e Fiorentina ha trovato i tre punti.

Per farlo Maurizio Sarri si affiderà ancora una volta a Ciro immobile, pronto a scendere in campo al centro del tridente offensivo, anche per spegnere qualche polemica di troppo in merito a un'occasione fallita in Germania nel primo tempo. Escludendo le tre gare giocate contro i bianconeri quando vestiva le maglie di Genoa e Torino, quando in granata andò a segno sia all’andata che al ritorno nel corso della stagione 2013-2014, il rendimento di Immobile con la maglia della Lazio è più che positivo. Tredici sfide per lui contro l’Udinese dalla stagione 2016-2017, per un bilancio che recita otto vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta in Serie A, oltre che una vittoria agli ottavi di finale di Coppa Italia arrivata ai supplementari proprio grazie a una sua rete.

Dieci i gol messi a segno dal capitano biancoceleste nella sua esperienza alla Lazio contro i bianconeri, già a partire dalla sua prima stagione a Roma: nel 2016-2017 mette a segno una doppietta in trasferta, per poi decidere anche la gara di ritorno per l’uno a zero finale. L’anno successivo salta la gara di andata a causa di un infortunio alla coscia, per poi entrare nel tabellino delle marcature nel corso della gara di ritorno, vinta 1-2 dalla squadra di Inzaghi. Nel 2018-2019 rimane a secco, per poi tornare a far male alla squadra friulana nella gara di andata della stagione 2019-2020: al nono minuto va a segno con il mancino sfruttando al meglio l’assist di Milinkovic-Savic, per poi raddoppiare dal dischetto a dieci minuti dalla fine del primo tempo.

L'anno successivo fu vana la rete dell'attaccante partenopeo: a sorpresa i biancocelesti si trovavano sotto per 0-3 all’Olimpico, quando Immobile accorciò le distanze su calcio di rigore, in quella che è ancora oggi l'unica sconfitta della Lazio contro l'Udinese con il capitano biancoceleste in campo. Dall'avvento di Maurizio Sarri in panchina, Immobile finì nel tabellino delle marcature in un'incredibile 4-4: dopo il doppio vantaggio firmato Beto, l'attaccante partenopeo accorciò le distanze firmando il momentaneo 1-2. Poche settimane dopo arrivò la rete decisiva che spedì la Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia, e nella terzultima giornata della scorsa stagione, trasformò dagli undici metri un calcio di rigore che valse tre punti d'oro per la corsa della Lazio al secondo posto.