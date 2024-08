Mercato Lazio, Sage (all. Lione): "Cherki? Non ha senso si alleni con noi"

Intervenuto in conferenza stampa, Pierre Sage, l'allenatore del Lione ha parlato dell'attuale situazione di Rayan Cherki, possibile obiettivo della Lazio.

Riguardo il futuro di Rayan Cherki, c’è sempre la possibilità di una partenza. Ci aspettavamo che andasse a Parigi e poi a Dortmund, quindi siamo più preparati ad una sua partenza. Dal momento che non c'è una proiezione a breve termine nella squadra, forse non ha senso che si alleni con noi. Il 31 agosto se sarà con noi riconsidereremo la situazione. Abbiamo costruito dei rapporti con i giocatori, per cui vederli allenarsi separatamente è sempre difficile, è pur vero che le nostre condizioni di allenamento devono essere ottimali.