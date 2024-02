AG. Jorginho: Lo vedrei bene alla Lazio con Sarri

Si è espresso favorevolmente l'agente di Jorginho, Joao Santos, ad un possibile arrivo in casa Lazio del centrocampista ex Chelsea. Il campione d'Europa, andrà in scadenza a fine stagione e sarà libero di firmare senza vincoli societari. Si sono alzate, negli ultimi mesi, varie ipotesi che vedrebbero un ritorno nel Bel Paese da parte di Jorginho. L'ex di Verona e Napoli, avrebbe la possibilità di esercitare un anno di rinnovo con l'Arsenal - suo attuale club - tuttavia questa ipotesi sembra molto lontana. Ad infiammare un po' la corsa all'esperto centrocampista ci pensa il suo agente, con un'affermazione utile a scaldare gli animi dei tifosi che farebbero carte false pur di averlo in squadra. Joao Santos, prendendo di riferimento il campionato italiano - ben conosciuto dal suo assistito - ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in risposta ad un sondaggio:

"Lo vedrei bene alla Lazio con Mister Sarri o alla Juve col grande direttore Giuntoli, ma, perché no, anche al Napoli con il nuovo arrivato Calzona. Inter e Milan sono due grandissimi club, ricchi di storia. La Roma, invece, non è mai stata un'opzione presa in considerazione".

Effettivamente Jorginho conosce molto bene l'attuale tecnico della Lazio e il suo modo di giocare. È stato sotto la guida di Sarri durante il periodo vissuto ai piedi del Vesuvio ed è stato lo stesso mister a volerlo fortemente nella sua avventura al Chelsea. Le strade si sono separate dopo l'addio di Sarri a Londra, luogo in cui Jorginho vive e gioca ancora e dove ha coronato il sogno di vincere la tanto desiderata Champions League. Non sarebbe, dunque, da scartare un ricongiungimento tra i due. Starà valutare allo società se è il caso di portare in maglia biancoceleste un giocatore esperto ma ormai verso la fine della carriera, come Jorginho. Sicuramente vi sono le potenzialità per fare andare in porto l'arrivo dell'italo-brasiliano, come specificato dal suo agente…