Ecco quando si terrà la conferenza stampa di presentazione di Tudor

Ieri è iniziata ufficialmente l'era con l'aquila sul petto di Igor Tudor, che ha tenuto sul prato di Formello i suoi primi due allenamenti in maglia biancoceleste e in questi istanti si sta tenendo il secondo allenamento di giornata e ormai il quarto totale sotto la guida del gigante croato. A inizio settimana, nella giornata di lunedì la società aveva ufficializzato attraverso un comunicato Igor Tudor sulla panchina della Lazio e ieri sono arrivate in esclusiva ai microfoni del club le prime parole in biancoceleste. Proprio poco fa la Lazio ha rilasciato un comunicato ufficiale rendendo nota anche la data in cui si terrà la prima conferenza stampa di Igor Tudor e dunque il primo momento in cui l'allenatore croato risponderà alle domande dei giornalisti presenti.

Questo il comunicato pubblicato sul sito biancoceleste:

"Sabato 23 marzo, alle ore 13:30, presso la sala stampa dell`S.S. Lazio Training Center di Formello si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Igor Tudor. La conferenza stampa sarà trasmessa sui canali ufficiali biancocelesti www.sslazio.it, Lazio Style Radio, 89.3 FM, e Lazio Style Channel, canale 233 di Sky."

La prima conferenza stampa di Igor Tudor si terrà dunque ad una settimana esatta da quella che sarà la sua prima partita ufficiale sulla panchina della Lazio, che destino ha voluto accadesse contro la Juventus, sua ex squadra prima da giocatore e poi da allenatore (in qualità di vice di Pirlo) . Ricordiamo poi che dopo lo scontro in campionato contro la Juventus in programma sabato 30 alle 18:00, i biancocelesti faranno visita martedì proprio ai bianconeri per l'andata di semifinale di Coppa Italia. La settimana calcistica si concluderà poi sabato 6 aprile per il derby contro la Roma.

Dunque non sarà certamente un esordio facile per Tudor che inizierà la sua avventura sulla panchina della Prima Squadra della Capitale con tre sfide delicatissime. Già sabato, però, vedremo quale sarà la sua filosofia e come sarà il suo approccio davanti ai giornalisti.