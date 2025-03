Pellegrini verso il reintegro al posto di Patric. In Europa è emergenza centrali

Stagione finita per Patric. È lo stesso difensore spagnolo a comunicare ai propri tifosi l'operazione al malleolo attraverso un post social. Già nell'aria da qualche mese, ieri è arrivata l'ufficialità: Patric ha cercato la via più rapida per tornare in campo dopo l'infortunio accusato alla caviglia lo scorso 31 ottobre nella gara contro il Como, ma come confermato dallo stesso calciatore “il dolore e l'instabilità mi hanno costretto a prendere una decisione che mai avrei voluto immaginare: sottopormi all'operazione chirurgica”.

Il numero 4 biancoceleste era tornato in campo dopo tre mesi di stop nella gara casalinga contro il Viktoria Plzen, valevole per gli ottavi di finale di Europa League, ma l'ennesimo stop lo ha costretto a prendere la decisione di operarsi alla caviglia destra. Patric tornerà in campo l'anno prossimo, sempre se la società non vorrà cederlo in estate prima della scadenza dei due anni di contratto rimanenti.

Lista bloccata in Europa League

Per il centrale di Baroni questa stagione finisce qui, ora i problemi sorgono per la questione della lista bloccata in Europa League. Con Patric out nella competizione europea la Lazio avrà a disposizione solo tre difensori centrali: Romagnoli, Gila e Gigot. Il neoacquisto Provstgaard, non essendo presente nella lista della UEFA, ormai bloccata, non potrà subentrare nel doppio impegno contro il Bodø/Glimt ed eventualmente fino alla finale di Bilbao.

Pellegrini verso il reintegro

Rispetto alla lista dell'Europa League, entro il 31 marzo per la lista della Serie A si potranno apportare modifiche. Luca Pellegrini, fuori lista, per questioni disciplinari, stando a quanto riporta Il Messaggero, verrà reintegrato al posto di Patric. In campionato anche Provstgaard avrà più possibilità di impiego, il danese è l'unico neoacquisto che deve ancora esordire con la maglia biancoceleste.