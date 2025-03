Gila e Provstgaard in gruppo, fuori gli altri nazionali. C'è Hysaj: le ultime da Formello

Inizia la settimana di allenamenti che porta alla sfida in programma lunedì 31 ottobre alle 20.45 contro il Torino. La sfida, valevole per la 30° giornata di Serie A, darà il via ad un altro tour de force con la Lazio che nelle prossime cinque partite affrontera oltre ai granata, i quarti di finale di Europa League contro il Bodo ed il derby con la Roma.

Per questo Baroni ha ripreso oggi gli allenamenti al Centro Sportivo di Formello per preparare al meglio la gara contro la squadra di Vanoli.

Gli assenti e il gruppo

Oggi non si sono allenati i calciatori impegnati con le rispettive nazionali tranne Gila e Provstgaard, ai box anche gli infortunati: Patric, fresco di operazione, Castellanos, Nuno Tavares e Ibrahimovic.

L'allenamento

Quest'oggi lo staff tecnico dopo i soliti esercizi di attivazione fisica e lavori tecnici, ha provato un undici titolare ancora rimaneggiato. Sulle fasce Hysaj è tornato nuovamente a disposizione e si è posizionato sulla destra con Pellegrini a sinistra, da capire la questione sul reintegro o meno in lista Serie A. La coppia di centrali era costituita da Romagnoli e Gigot. In mediana Basic e Belahyane hanno coperto il centrocampo con Vecino avanzato sulla trequarti accompagnato da Pedro e Dele-Bashiru sulle fasce. A Noslin invece il compito di prima punta.

Le vere prove tattiche inizieranno probabilmente già da domani quando Baroni avrà a disposizione i big.