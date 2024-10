Quando si gioca Bologna-Milan? Analisi, possibili scenari e rischi di 0-3 a tavolino

La partita Bologna-Milan, originariamente prevista per sabato 25 ottobre alle ore 18, è al centro di un dibattito acceso a causa dell'ordinanza emessa dal Comune di Bologna. Le istituzioni e la Lega Serie A stanno lavorando attivamente per trovare una soluzione che permetta lo svolgimento del match. Tra le opzioni, c'è anche l'ipotesi di uno 0-3 a tavolino, uno scenario estremo ma considerato in caso di mancata disponibilità dello stadio.

Decisione del Sindaco di Bologna

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha emanato un'ordinanza che impedisce la disputa del match nello stadio Dall'Ara. La zona Saragozza, dove è situato lo stadio, ha subito gravi danni a causa delle recenti alluvioni, rendendo rischioso ospitare un evento con un afflusso previsto di oltre 35.000 spettatori.

Nella pagina successiva la risposta della Lega Serie A