Unnerstall: "Non hanno avuto molte grandi occasioni". Poi sull'espulsione..

Nella giornata di ieri, la Lazio ha vinto e convinto nella terza partita di Europa League con il risultato di due reti a zero. Un risultato che permette ai biancocelesti di rimanere ben saldi alla prima posizione insieme al Tottenham ed all'Anderlecht.

La partita tuttavia, è stata condizionata fin dall'inizio dall'espulsione del portiere del Twente, Lars Unnerstall, che dopo soli undici minuti ha lasciato in dieci i suoi per un fallo su Dia da ultimo uomo. Queste le sue parole rilasciate a Ziggo Sport e riprese da Tuttomercatoweb.com.

So che ha reso le cose più difficili per i ragazzi, non è una cosa che si vuole. Penso che abbiamo giocato abbastanza bene, abbiamo spesso portato via la palla e anche loro non hanno avuto molte grandi occasioni. Ho molto rispetto per questi ragazzi