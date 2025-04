Il dato sorprendente: la Lazio ha in rosa il calciatore con più dribbling

Nel calcio moderno, il dribbling viene sempre meno: in Serie A però, così come in altri campionati, ci sono diversi calciatori che lo hanno nel sangue. Nella classifica del campionato italiano, la classifica è comandata da un calciatore della Lazio.

Lazio - Fraioli

Serie A, i calciatori con la percentuale più alta di dribbling: la classifica

In testa c’è proprio Reda Belahyane: il neo acquisto della Lazio è il calciatore con la percentuale più alta di dribbling (64%).

I calciatori della Lazio presenti nella classifica dei dribbling

Sono presenti anche Zaccagni, Tavares e Isaksen. Il portoghese, insieme al connazionale Leao, sono coloro che tentano più dribbling all’interno di una singola partita (4.7).