Napoli-Lazio, un'espulsione durante l'intervallo: cosa è successo

Napoli-Lazio, l'arbitro tira fuori un rosso

Napoli-Lazio si conferma una sfida carica di tensione, come ampiamente previsto. La gara di Coppa Italia è stata solo un assaggio dell'importanza del match di questa sera, cruciale sia per la squadra di Conte che per quella di Baroni, sia per la classifica che per il morale.

La ricostruzione all'intervallo

Proprio per la sua intensità, la partita ha acceso gli animi, e durante l’intervallo nel tunnel del Maradona ci sono stati momenti di tensione con qualche parola di troppo. Questo ha portato l’arbitro a espellere un membro dello staff biancoceleste, uno dei preparatori della squadra.