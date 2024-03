Bayern Monaco-Lazio, i biancocelesti in diffida: chi rischia in casa Lazio

La Lazio si appresta a tentare un altro grande colpo, stavolta ospiti nell'iconico Allianz Arena. Con il gol segnato da Ciro Immobile durante la partita all'Olimpico di Roma, per gli ottavi di finale della Champions League, i capitolini vedono l'occasione di avanzare ai quarti di finale questo martedì. In vista di questo match, diversi giocatori della squadra romana rischiano la squalifica per eventuali futuri incontri nel torneo continentale più prestigioso. Quattro sono i calciatori sotto avvertimento: Castellanos, Patric, Guendouzi e Pedro. Va tuttavia sottolineato che il difensore spagnolo sta facendo i conti con problemi fisici all'inguine, rendendo la sua partecipazione alla prossima sfida piuttosto incerta.