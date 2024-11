Ajax-Lazio | Esaurito il settore ospiti: ondata biancoceleste al Johan Cruijff Arena

Nel giro di poco meno di quattro ore dall'inizio della vendita dei tagliandi il settore ospiti del Johan Cruijff Arena di Amsterdam è stato esaurito dai tifosi della Lazio. Con 2600 posti disponibili i tifosi biancocelesti hanno risposto presente alla trasferta per la sesta giornata di Europa League, in cui la Lazio sarà ospitata dall'Ajax giovedì 12 dicembre alle ore 21:00. Pochi minuti fa è arrivato il comunicato della società sul proprio sito ufficiale sul dato dei tagliandi venduti.

Il comunicato del club

La S.S. Lazio comunica che è esaurito il settore ospiti dello stadio Amsterdam Arena per la gara di UEFA Europa League contro l`Ajax, in programma il prossimo 12 dicembre.

Depositphotos

Ajax-Lazio: una delle gare più attese della stagione

I tifosi biancocelesti hanno completamente riempito il settore ospiti per Ajax-Lazio per una delle gare di Europa League più attese della stagione: la squadra di Baroni è attualmente la capolista della maxi classifica europea con quattro vittorie in quattro giornate, l'unica squadra ad essere ancora imbattuta, mentre l'Ajax dal canto suo si difende bene sia nella competizione europea che nel campionato. La squadra di Farioli è momentaneamente al secondo posto in Europa League con dieci punti in classifica e a sole due lunghezze di distanza dal club capitolino: con il miglior attacco della competizione l'Ajax in quattro giornate ha infatti collezionato tre vittorie ed un pareggio. Sul versante del campionato, gli olandesi sono attualmente al terzo posto in classifica con una gara in meno.