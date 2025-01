De Siervo: "Lavoriamo per portare una partita di Serie A in Arabia. I tifosi…"

Giornata di Serie A, ricca di spunti interessanti, su tutti il derby della Capitale ma quantomai anomala visto che è priva delle partite delle squadre impegnate in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Domani ci sarà la finale che prevede il derby di Milano dopo le semifinali che hanno visto trionfare i nerazzurri sull'Atalanta e la squadra di Conceição sulla Juventus.

Oltre alle conferenze stampa dei due tecnici è intervenuto anche l’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo.

Possiamo migliorare in diversi particolari, certo non possiamo cambiare la cultura locale. Siamo stati contestati per aver rinviato all’Italia il minuto di silenzio per la morte di Agroppi. Con la FIGC abbiamo deciso così per evitare una brutta figura per tutti.