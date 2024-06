PRIMAVERA | Come sarà la nuova Lazio? Da chi si riparte la prossima stagione

La Lazio Primavera ha da poco concluso una stagione da ricordare. Salita dalla Primavera 2, ha giocato un campionato quasi perfetto, conclusosi con la semifinale dei playoff persa nel derby contro la Roma.

A breve il rinnovo del tecnico

Uno degli artefici della risalita biancoceleste è senza dubbio il tecnico Stefano Sanderra. Arrivato a Formello due anni fa dall'Hibernians, con cui vinse anche il campionato maltese, Sanderra è prossimo al rinnovo. Come ha scritto il Corriere dello Sport nei giorni scorsi, il tecnico dovrebbe firmare un nuovo contratto fino al 2026.

Fraioli

I fuoriquota che saluteranno la Primavera

Passiamo alla rosa. Come ogni anno, anche al termine di questa stagione sono tanti i fuori quota che salutano la Primavera. Tra loro troviamo Gonzalez, classe 2003 già convocato diverse volte in prima squadra, e i 2004 Bedini, Napolitano, Balde, Kone, Tredicine, Cappelli e anche capitan Ruggeri. Proprio quest'ultimo ha salutato la Lazio attraverso un post commovente sui social. Il capitano sognava l'esordio in prima squadra, come rivelato in una recente intervista, chissà che il nuovo allenatore non decida di farlo salire.

Fabio Ruggeri

Da chi si ripartirà il prossimo anno

La Lazio dunque perderà gran parte della rosa e sarà necessaria una mini rivoluzione. Tanti arriveranno dalle giovanili, altri dal mercato. Si ripartirà comunque da alcuni nomi importanti, come quello di Sana Fernandes. Il classe 2006, che ha prolungato il contratto ad aprile, in questa stagione si è confermato e ha stupito ancora tutti, segnando in tutto 7 gol e servendo 11 assist.

Un altro che andrà assolutamente blindato prima che sia troppo tardi è Jacopo Sardo. Il talento classe 2005 è stato premiato da Sportitalia come miglior centrocampista del campionato e ha una storia particolare, visto che viene dal basket. Il centrocampista 19enne, infatti, solo un anno fa giocava nell'U18 di basket e nella sua prima stagione da calciatore ha segnato ben 7 gol in 23 partite, attirando l'attenzione di molti club.

Un altro calciatore da non farsi scappare è il difensore centrale Matteo Dutu, sempre classe 2005, che insieme a capitan Ruggeri ha composto la coppia difensiva. Si ripartirà anche da Di Tommaso, Milani e D'Agostini, con questi ultimi due, di origini venezuelane, che attualmente si trovano nel ritiro del Venezuela U20.