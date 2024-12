Infortunio Vecino: il messaggio per i tifosi della Lazio

Brutte notizie in casa Lazio. Marco Baroni dovrà fare a meno di Matias Vecino per almeno 40 giorni a causa di un brutto infortunio, in un momento cruciale della stagione: i biancocelesti infatti, nel prossimo mese e mezzo, saranno impegnati con Atalanta, Roma, Real Sociedad e Fiorentina fra le altre.

Questi i prossimi big match per Rovella e compagni, che non potranno contare sulle energie di Vecino per dare freschezza al centrocampo, un reparto che sta iniziando a essere un po' troppo “corto” dalle parti di Formello.

Il calciomercato invernale è ormai alle porte, e chissà che, complice anche questo lungo stop dell'uruguaiano, non si possa intervenire per dare una mano al mister, attualmente a corto di alternative.

Il messaggio social di Vecino per i tifosi della Lazio

Attraverso un messaggio pubblicato sulle storie di Instagram, il centrocampista ex Inter ci ha tenuto a scrivere delle belle parole per tutti i tifosi biancocelesti, dispiacendosi di non poter dare una mano nelle prossime partite e rassicurando tutti che tornerà più forte di prima. Queste le sue parole:

Amici Laziali, nonostante volessi tornare in campo il prima possibile, dovrò stare ancora fuori per un po'. Mi dispiace veramente non esserci in questo momento importante della stagione! Ma il tempo di lamentarsi è ormai alle spalle: nella mia testa c'è solo la volontà di recuperare bene e di tornare in campo per aiutare i miei compagni. Ci vedremo tra qualche settimana per andare a prenderci tutto!!!

La storia pubblicata su Instagram da Vecino