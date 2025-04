Lazio-Roma, i diffidati in casa biancoceleste: chi rischia il Genoa

La Lazio si prepara al derby dopo la trasferta in Norvegia

È di nuovo tempo di derby nella Capitale. Dopo la deludente e fredda trasferta a Bodø, la Lazio si rimette in carreggiata per affrontare la Roma in una sfida che, come da tradizione, promette intensità, tensione e una pioggia di cartellini. L’atmosfera si preannuncia elettrica, dentro e fuori dal campo.

Belahyane e Isaksen sotto osservazione

Tra i biancocelesti, ci sono due giocatori che dovranno fare particolare attenzione: si tratta di Belahyane e Isaksen, entrambi a rischio squalifica. Essendo diffidati, una semplice ammonizione durante il derby li costringerebbe a saltare la delicata trasferta di Pasquetta contro il Genoa. Un’eventualità che Baroni spera vivamente di evitare.