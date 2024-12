Infermeria Lazio: Romagnoli, Gila e Gigot in dubbio per Lecce

Emergenza difensiva per la Lazio: tre giorni per ritrovare almeno uno tra Romagnoli, Gila e Gigot, fermi ai box dopo l’ultima sfida. L’infermeria biancoceleste si è improvvisamente affollata, complicando i piani di Baroni per la trasferta di Lecce. Con il tempo che stringe, il tecnico e lo staff medico lavorano contro il cronometro per provare a recuperare i difensori centrali.

Romagnoli, Gila e Gigot: la Lazio in attesa di buone notizie

Romagnoli, come riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, è ancora alle prese con una distorsione al ginocchio rimediata contro il Napoli: il suo ritorno sarebbe fondamentale per alleggerire un reparto arretrato in difficoltà. Gila, sostituito dopo 28 minuti per giramenti di testa, e Gigot, uscito all’intervallo per un doppio colpo alla testa, saranno monitorati costantemente nelle prossime 72 ore.

Difesa in emergenza: le scelte di Baroni dipendono dall'infermeria

Baroni può contare sui terzini disponibili, ma le scelte al centro della difesa dipendono dai recuperi. L’unica certezza è Patric, adattato con Marusic nella linea difensiva contro l’Inter. Tutto è nelle mani dell’infermeria, che determinerà il volto della Lazio sabato sera a Lecce.