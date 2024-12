Mercato aperto per un mediano, la Lazio guarda in Francia

La Lazio è al lavoro per rinforzare il centrocampo in vista della seconda parte della stagione. Tutto ruota attorno al futuro di Castrovilli, il cui destino influenzerà le prossime mosse di mercato. Se il centrocampista dovesse restare, la società sarà costretta a puntare su un under 22, ma in caso di partenza si aprirebbe la possibilità di ingaggiare un giocatore più esperto.

Mercato Lazio: le piste Atangana e Koné per rinforzare il centrocampo

Il ds Fabiani e il suo team, come riportato da Il Corriere dello Sport, stanno scandagliando diversi campionati europei. In Francia spicca il nome di Valentin Atangana, classe 2003, mediano del Reims. Alto 1,76, è un box-to-box seguito da molte squadre. Ha 15 presenze in Ligue 1 e una valutazione vicina ai 10 milioni. Una soluzione ideale per il presente e per il futuro.

Tra i profili più esperti c’è Ismael Koné, 22 anni, canadese dell’Olympique Marsiglia. Fisico imponente (1,88 m), è un centrocampista versatile che potrebbe arrivare in prestito. Con soli sette gettoni in Ligue 1, è un’opzione interessante per completare la rosa, anche grazie ai buoni rapporti tra la Lazio e il club francese dopo l’operazione Gigot.

Castrovilli decisivo per le strategie: under 22 o mediano esperto?

Le alternative in Italia

Anche nel nostro campionato non mancano i giovani talenti. Uno dei nomi caldi è Reda Belahyane, ventenne del Verona, valutato circa 10 milioni. Baroni lo conosce bene e lo ha già allenato in passato. Più complicata la pista che porta a Jacopo Fazzini dell’Empoli, valutato 20 milioni.

Baroni ha bisogno di un giocatore in grado di adattarsi sia al 4-2-3-1 che al 4-3-3, ma resta il dubbio principale: scegliere un under 22 promettente o puntare su un profilo più esperto e pronto per la Serie A? Le prossime settimane saranno decisive.