A 39 anni un ex Lazio continua a giocare a calcio: ecco chi è

L'ex Lazio, Ferdinando Muslera, classe 1986, come affermato da Tuttomercatoweb, dopo ben 14 anni al Galatasaray - squadra militante nel maggiore campionato turco - ha deciso di continuare la sua avventura calcistica fuori il Vecchio continente.

Ecco dove andrà a giocare…

La nuova squadra di Muslera

Come già detto, dopo aver giocato in Turchia, il portiere uruguaiano ha accettato di diventare il nuovo portiere dell'Estudiantes fino a dicembre 2026.

Muslera è sempre stato definito come uno dei portieri più importanti e forti degli ultimi anni. Con la Nazionale dell'Uruguay, infatti, l'ex biancoceleste può contare ben 133 presenze, arrivando a diventare il portiere con più presenza in Nazionale… ma non è tutto, ha infatti partecipato a quattro Coppe del Mondo e cinque edizioni del prestigioso torneo continentale.

Il comunicato ufficiale