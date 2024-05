E' sicuramente un momento positivo in campionato per la Lazio, con ben 5 vittorie nelle ultime 6 gare. I ragazzi di Tudor quest'oggi saranno impegnati a Monza, partita importantissima per la corsa verso un posto in Europa con la speranza Champions League che è ancora viva. La Lazio, tramite i suoi canali social e il sito ufficiale, ha reso nota la lista dei convocati per la gara di questo pomeriggio alle 18:00 contro il Monza. Si registra l'assenza di Gila, ma c'è un ritorno importante, quello di Provedel. Di seguito la lista completa

Depositphotos

L'elenco completo dei convocati della Lazio contro il Monza

Portieri: Provedel, Mandas, Sepe;



Difensori: Casale, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli;



Centrocampisti: Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Vecino;



Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Gonzalez, Immobile, Isaksen, Pedro, Zaccagni.